Carabayllo: taxista acusa a pareja de pasajeros de intento de robo de auto

Síguenos en Facebook

Un taxista denunció que una pareja intentó robar su vehículo el pasado sábado en la noche y frustró el robo. Sin embargo, cuando fue a denunciar en la Comisaría de Santa Isabel en de Carabayllo, esta no fue registrada por los agentes.

Carabayllo: Delincuentes asaltan pollería con fusil de guerra (VIDEO)

Luis Díaz, chofer afectado, contó a América Noticias que tuvo que chocar su vehículo contra un poste para que la pareja que llevaba no robara su auto.

“La chica estaba atrás y el chico estaba a mi costado. Pasando la pollería Channy la chica me jaló del cuello y su acompañante me puso un cuchillo y me dijo que bajara del carro”, enfatizó

Luego de la colisión, el delincuente huyó dejando a la joven en el lugar. Ella dijo ser menor de edad y fue llevada a la comisaría del sector, pero fue liberada al día siguiente.

Agentes policiales evitaron dar declaraciones respecto a los motivos por los cuales no se registró la denuncia presentada por el taxista.

“Hace cuatro días puse la denuncia pero no la encuentran ahora. Dicen que tienen que seguir el proceso, pero a la chica ya la botaron. (…). Ayer me dijeron que no había sistema y hoy me dicen que no carga la denuncia”, indicó el agraviado.