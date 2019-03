¿Cardenal Juan Luis Cipriani responde a Salvador del Solar?

Síguenos en Facebook

El ex arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, se animó a referirse del tema de la ideología de genero durante su espacio en una emisora local este sábado.

En ese sentido, el cardenal recordó que un ministro de Estado, sin especificar nombre, había asegurado que la ideología de género no existe en el país.

"Pero que no estemos discutiendo sobre la ideología de género que el ministro dice no existe. Sí existe, pero no puede usted tapar porque eso le viene pagado y de afuera. Entonces se encuentran muy condicionados", remarcó Cipriani en RPP.

"Empieza por hacer con esos chicos, mejores personas"

Además, Juan Luis Cipriani recomendó al Ejecutivo emprender acciones para mejorar la educación en los colegios y hacer de los niños peruanos, mejores personas.

"Empieza por hacer con esos chicos, mejores personas. No bla, bla, bla, sino mejores personas. Orden, disciplina, cambio de ideas, todo el cambio que se requiera", subrayó.

Como se recuerda, el actual jefe de Gabinete, Salvador del Solar, en febrero del 2017 en su condición de ministro de Cultura, sostuvo que la ideología de género no existe en el currículo nacional de educación.

"Recientemente se viene hablando con insistencia de la peligrosidad de una supuesta ideología de género. No perdamos la calma, cualquiera puede revisar el currículo nacional de educación y darse cuenta que tal ideología no existe. Lo que existe es el desafío de construir entre todos un Perú inclusivo", refirió Del Solar a través de un video difundido por los canales de televisión nacional.