Carlos Bruce revela que padece cáncer de piel y se viene recuperando de una intervención quirúrgica (FOTO)

Síguenos en Facebook

Nadie está libre. El congresista Carlos Bruce dio a conocer a través de sus redes sociales que padece cáncer de piel y que se viene recuperando de una intervención quirúrgica en su cara y cuello.

"Me estoy recuperando de una operación a la cara y cuello como consecuencia del cáncer a la piel que padezco. Todo salió muy bien felizmente. Esto ante algunas especulaciones de sectores que me tienen mucho cariño. Y ya saben, no se expongan directamente al sol y usen protector solar", señala en su publicación en Facebook.

Parlamentario decidió compartir el estado de su salud para evitar que los "sectores que le tienen mucho cariño" no especulen sobre su ausencia en el Congreso.

Asimismo, no dudó en aconsejar a la población a usar protector solar para proteger la piel de los rayos UV, los cuales están presentes en verano e invierno.

Es importante señalar que el cáncer de piel se manifiesta, principalmente, en las zonas de la piel que están expuestas al sol, como el cuero cabelludo, el rostro, los labios, las orejas, el cuello, el pecho, los brazos, las manos y, en las mujeres, las piernas.

Además, afecta a personas de todas las tonalidades de piel, incluso las de tez más oscura.