Caso Odebrecht: Condenan a 8 años y tres meses contra César Álvarez por colusión (VIDEO)

La jueza Nayko Coronado, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Anticorrupción, condenó a 8 años y tres meses al expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por el delito de colusión agravada y negociación incompatible.Esta pena fue solicitada por la Fiscalía

El exmandatario ancashino y otras 11 personas tienen cargos por colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.

Álvarez Aguilar recibió más de 2 millones de dólares por parte la empresa Odebrecht por ejecución de millonaria carretera Chacas-San Luis.

Asimismo, pagará una reparación civil solidaria, debido a que hubo un perjuicio para el Estado por 27 millones de dólares.

Los demás implicados tienen condenas entre los tres, seis y ocho años de sentencia.

Elmer Chirre, fiscal anticorrupción quien solicitó la pena para César Álvarez, comentó que no necesitaron colaboradores eficaces de fuera pues todo se halló en el país, También aclaró que al solicitar ocho años es porque así la ley lo delimita y que agradecio a los colegas de provincia por iniciar las investigaciones

"La información fue nacional, no tuvimos necesidad de iniciar investigaciones con colaboradores extranjeros. Nos regimos como defensores de la legalidad en la propia normativa en los tercios que uno pide, no podemos ir más allá de la ley. He tenido la autonomía para investigar y reconocer el trabajo de los fiscales de Ancash que iniciaron la investigación", comentó.