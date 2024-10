Un tráiler que transportaba un contenedor colisionó con la parte inferior del puente peatonal de la Plaza Ramón Castilla, en el Cercado de Lima.

El incidente ocurrió en la vía de la avenida Alfonso Ugarte, en sentido norte, causando daños en la infraestructura del puente y generando una restricción de acceso que afectó la circulación vehicular en esta transitada arteria limeña.

Según el reglamento de tránsito, los vehículos de transporte de mercancías no deben superar los 4.30 metros de altura. No obstante, el conductor de la unidad no calculó adecuadamente la altura del contenedor, provocando que este quedara atascado y se desplazara de la carreta de carga tras el impacto.

Testigos en la zona señalaron que el tráiler intentó avanzar pese a la obstrucción, lo cual solo agravó los daños en la estructura del puente y del contenedor.

A raíz del accidente, el puente peatonal sufrió daños visibles en su parte inferior, y también se registraron afectaciones en la estructura de soporte de la Plaza Ramón Castilla, un espacio público frecuentado por transeúntes y vehículos que cruzan constantemente entre el Cercado de Lima y los distritos aledaños.

Aunque el puente peatonal contaba con señalización de la velocidad permitida, no había advertencias claras respecto a la altura máxima, lo cual podría haber contribuido al accidente.

La avenida Alfonso Ugarte quedó temporalmente restringida en el tramo que va desde el Hospital San Bartolomé hasta la bajada de la Plaza Ramón Castilla, en dirección hacia Caquetá, generando desvíos y congestión en vías alternas.