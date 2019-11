Un herido deja choque de camioneta contra minivan en Av. Arenales

Síguenos en Facebook

Un herido dejó el choque entre una camioneta y una minivan esta mañana. El accidente ocurrió en la Av. Arenales cruce con el Jr. Saco Oliveros, en Cercado de Lima.

De acuerdo a Latina, la camioneta de placa APT-508 impactó en la parte trasera de la minivan de placa BBX-518 cuando esta le habría cerrado el paso. Tras el accidente, el chofer del vehículo menor se dio a la fuga.

El matinal detalló que el copiloto de la camioneta resultó herido y fue trasladado a una clínica local. Por su parte, el conductor del vehículo -quien prefirió no dar su nombre- precisó que la minivan se pasó la luz roja y no le dio tiempo de frenar. “Salió a intempestiva velocidad y no me dio tiempo para parar. Después del choque se dio a la fuga”, declaró a Panamericana. “Estaba llevando a mi compradre a EsSalud cuando pasó el accidente”, agregó.

Hasta el lugar llegó el Cuerpo General de Bomberos para atender al herido. Personal de la Policía Nacional investiga las causas del accidente. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona puedan determinar quién fue el culpable del choque.