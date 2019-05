Conductor amenaza con una pistola a taxista en Caquetá (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un conductor amenazó con una pistola a un taxista en plena congestión vehicular, a la altura del puente Caquetá, distrito de San Martín de Porres.

En imágenes difundidas a través de redes sociales se observa cómo el hombre se acerca, con arma en mano, al lugar donde está el auto usado para el servicio de taxi e increpa al chofer.

Luego de intercambiar algunas palabras, el sujeto rastrilló su pistola y se colocó al frente al vehículo.

El hecho fue grabado por otro conductor que, segundos antes, también fue amenazado con el arma de fuego por el hombre.

"Estaba por mi carril, normal, y un carro negro se arrima en este lado (apunta al lado izquierdo), baja y me comienza a insultar. Yo le digo que no tengo la culpa porque estoy por mi carril. Cuando se retira, me señala con el arma. Me asustó y quedé en shock. Agarró el carro y fue a seguir al otro (conductor) que lo había cerrado", contó el chofer que grabó el momento a Latina.

Según la La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el auto en que se transportaba el hombre que amenazó con una pistola le pertenece a Juan Carlos Morales Chumpitaz y Carmen Ros Ventura Cornejo.

El mencionado medio fue a buscar la versión de los dueños del vehículo, pero no estaban en su hogar. Quien sí estaba fue el padre de Morales Chumpitaz y aseguró que su hijo trabaja en la Marina de Guerra del Perú, por tal motivo tendría permiso para portar armas.

"Él es de la Marina. No es un delincuente, es una persona tranquila", fueron las palabras del padre de Juan Carlos Morales.