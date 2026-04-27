La Municipalidad de Chorrillos dispuso la clausura temporal del parque recreativo Bosque Encantado de Fátima, tras detectar graves deficiencias de seguridad durante una inspección técnica realizada por Defensa Civil.

Según informó la comuna, el establecimiento no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE), una falta considerada grave y que, además, se habría repetido desde el año 2025. A ello se suma que el recinto habría operado durante los últimos años sin licencia de funcionamiento.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, indicó que la medida se adoptó luego de un accidente ocurrido el pasado 9 de marzo, cuando colapsó el techo de un juego inflable. Aunque no hubo menores afectados, el hecho motivó una revisión integral de las instalaciones.

Durante la inspección, las autoridades detectaron múltiples riesgos, como la ausencia de señalización en rutas de evacuación, falta de señalética, extintores vencidos y zonas con potencial peligro de incendio, lo que ponía en riesgo a los visitantes.

La comuna señaló que la empresa administradora no cumplió con subsanar las observaciones previas, por lo que se determinó la clausura temporal hasta que se levanten todas las deficiencias identificadas y se cumpla con la normativa vigente.

Finalmente, la municipalidad anunció que continuará realizando operativos de fiscalización en espacios públicos y privados del distrito, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la población.