¡De terror! En el distrito limeño de Chorrillos, el cuerpo de un joven de 18 años, identificado como Christian Andrés Surita Rengifo, fue hallado a pocos metros de la avenida 12 de octubre, entre los arbustos de los Pantanos de Villa.

Durante la madrugada del miércoles, Christian salió de su hogar tras recibir una llamada y, a las 5 de la tarde, se comunicó con su madre para informarle que estaba con su enamorada. No obstante, la situación cambió drásticamente a las 7 de la noche cuando comenzaron a recibir amenazas.

La hermana de la víctima indicó que empezó a recibir mensajes de WhatsApp desde el celular de Christian, incluyendo una fotografía que mostraba a su hermano maniatado y amenazado con un arma. Posteriormente, recibieron audios donde se escuchaban las voces de un hombre y una mujer extranjeros exigiendo el pago de 25 mil soles para evitar el asesinato de Christian Surita. La denuncia fue presentada en el Dirincri del Centro de Lima.

“ ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de plata? De ahí a las 7 de la noche me llamaron ya amenazando diciendo que quieren plata, que tienen a mi hermano y que va a morir. Como yo seguía diciendo que no conseguí la plata, me dijeron hasta las 10, luego a las 12 y a las 2 de la mañana mandaron el video en el que le están disparando a mi hermano. La Policía Nacional no hizo nada en ese momento, sabían en donde estaba el chip, estaba en Tacalá y ni aun así vinieron a rescatarlo ”, narró la hermana de la víctima para RPP.

Sospechan de su enamorada

La familia de Christian Surita Rengifo reveló que el joven trabajaba en empleos temporales de construcción civil y mudanzas, y no se tenía conocimiento de que estuviera siendo amenazado. Sin embargo, sospechan de la enamorada de Christian, a quien no conocían previamente, pero que fue la última persona que visitó al joven.

En el lugar, los peritos de Criminalística llevaron a cabo las diligencias de ley, y la Fiscalía ordenó el levantamiento del cadáver, que ahora se encuentra en la Morgue Central de Lima.