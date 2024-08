Agentes de la Policía Nacional lograron desarticular a una peligrosa banda criminal conocida como “Los Secos de Javier Prado”, dedicada al asalto y secuestro al paso de pasajeros en vehículos colectivos.

El operativo se llevó a cabo en el distrito de Chorrillos, a la altura del puente La Capilla, en la carretera Panamericana Sur.

Según información policial, los delincuentes abordaban a sus víctimas en el puente Benavides, haciéndose pasar como conductores de transporte público. Una vez a bordo, los sujetos desviaban la ruta y, bajo amenazas con armas de fuego, despojaban a sus pasajeros de sus pertenencias y los obligaban a revelar las claves de sus cuentas bancarias.

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, los delincuentes utilizaban una mujer para generar confianza entre los pasajeros y así lograr que aborden el vehículo.

“El baipás para ingresar a El Salvador se pasa de frente. Yo le digo por dónde te estás yendo. Y ellos me dicen que van a entrar por la avenida El Sol, que es un poco más allá. Y ya cuando dijeron por la Avenida El Sol comenzaron a amedrentarme. El de al costado me amenazó con un arma y me pidió todas mis cosas”, relató el agraviado.

El coronel Héctor Quinteros, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, informó que la Policía venía siguiendo los pasos de esta banda desde hace varios meses.

Durante la intervención, se logró capturar a tres sujetos identificados como Larry Chudgen Guerrero, Cristhian Moisés Medina Ramos y Yorber José Gonzáles Acosta, quienes fueron encontrados en posesión de dos armas de fuego.