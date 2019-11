Chorrillos: reportan incidentes tras celebración de Halloween (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Esta mañana, algunas personas protagonizaron bochornosos incidentes y hasta momentos de violencia en el distrito de Chorrillos tras la jornada de fiestas por la celebración de Halloween.

Imágenes de RRP Noticias mostraron a un numeroso grupo de jóvenes que acudieron a la fiesta denominada “La Purga”, realizada en la hacienda Lomas de Villa, tomaron un tramo de la avenida Huaylas. Ellos reclamaron que los organizadores del evento no cumplieron con enviar buses como parte de la movilidad de retorno a sus viviendas.

“Nos prometieron buses, trago ilimitado y piscina temperada. Ninguna de las tres fueron cumplidas. Nos prometieron dejarnos en las universidades Católica, Ricardo Palma y la UPC, y hasta ahora no ha llegado ningún bus. No sabemos cómo regresar a nuestras casas y es peligroso que nos quedemos acá. (La entrada) me costó S/70, pero a otras les ha costado S/120 o más”, dijo una de las jóvenes denunciantes.

La vía del distrito de Chorrillos quedó bloqueada por estas personas que lucieron peculiares disfraces de diversos personajes como zombies, superhéroes y monstruos. En un momento ocurrieron algunos incidentes de agresión que recibieron los camarógrafos y reporteros por parte de un grupo de jóvenes que reclamaron que no se les grabe.

Cerca de las 6:30 de la mañana, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para tomar control de la situación, y procedieron con liberar los carriles y evitar la congestión vehicular.