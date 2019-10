Niño de 3 años muere en extrañas circunstancias y acusan a venezolana (VIDEO)

En Cieneguilla, un niño de 3 años murió en extrañas circunstancias en una vivienda. Su padre de origen venezolano, Kelvin Zabala, pidió a la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigue el fallecimiento del menor que quedó al cuidado de su madrastra.

El progenitor declaró para el noticiero América Noticias que la mujer identificada como Viviamar Malabé -de nacionalidad venezolana- lo llamó a su celular para informarle que el pequeño sufrió una caída. Kelvin Zabala señaló que el resultado de la autopsia reveló que su hijo sufrió una fractura craneal que le provocó un paro respiratorio.

“Yo me vine caminando con mi hijo de Venezuela. Aquí se me murió. Por favor, pido que me ayuden. Que esto tenga que llegar hasta donde tenga que llegar […] Me dijo que mi hijo se había caído. Sí, presentaba varios golpes, pero la causa de la muerte que determina la autopsia es que el niño tiene un golpe aquí [señalando detrás de la cabeza]”, relató.

Un vecino indicó que Viviamar Malabé fue a buscarlo para pedirle ayuda para auxiliar al menor. “Le hicieron respiración boca a boca. El niño estaba como que lo hubieran agarrado a golpes, todo moreteado y frío”, señaló.

El deceso del menor fue confirmado en una clínica, refirió el citado medio. El vecino que tiene un auto trasladó a la mujer hasta la Depincri de Cieneguilla. “Un niño que se cae no se va a hacer un moretón en la frente, un moretón en ojo, no se va a partir la boca”, contó la tía del menor, quien prefirió el anonimato.

De acuerdo al informe periodístico, los agentes de la comisaría de Las Praderas de La Molina tomaron la manifestación de la mujer, pero a la fecha se desconoce su paradero.

“Lo que quiero es saber si hubo maltrato infantil. Por favor, no quiero que esto quede así. Quiero que el cuerpo policial me apoye y la Fiscalía esclarezca el caso y no la hagan más larga [¿Llegaron a intervenir a la mujer?] A ella se la llevan a la delegación Las Praderas para su manifestación, y yo seguí con mi hijo a la morgue. De ahí, ella se encerró en el cuarto y donde la comunidad quiso lincharla. De ahí no sé qué pasó con ella. No sé su paradero”, agregó el padre del menor fallecido.