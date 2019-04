Cipriani sobre enfoque género:"Quieres ser niña como naciste o quieres ser niño y entonces te cambiamos"

Síguenos en Facebook

Esta semana, decisiones del Poder Judicial, relacionados a las comunidades LGTBI. han encendido nuevamente la polémica en el país. La justicia peruana aceptó la unión civil entre la gerente de fiscalización de La Victoria, Susel Paredes, y su pareja, en un hecho inédito y que probablemente siente un precedente.

También, la Corte Suprema declaró este miércoles infundada “en todos sus extremos” la demanda interpuesta por el colectivo Padres En Acción (PEA) contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación (Minedu).

Dos hechos que han generado aplausos y cuestionamientos. Al respecto, Juan Luis Cipriani se ha pronunciado en su programa habitual de los sábados, señalando que el gobierno miente sobre los reales propósitos del enfoque de género.

"El gobierno y su ministro están mintiendo a la población, porque no es una educación para crear igualdad de oportunidades; es una ideología que le dice la niño o a la niña: 'tú escoge cuál es tu rol en la sociedad, quieres ser niña cómo naciste o quieres ser niño y entonces te cambiamos'. Lo que estoy haciendo es decir escoge el sexo que más te guste", cuestionó en su programa sabatino en RPP.

Cipriani resaltó que los encargados de la educación de los niños son los padres, y que hasta el momento no han sido consultados por el estado, sobre el que, según dijo, "tiene que ser portavoz, procurando el bien común y no el particular". Finalmente, envío un mensaje al presidente.

"Señor Vizcarra, convoque a los padres de familia debidamente representados y vea la manera de que opinen y no solamente a través de una ONG", dijo el sacerdote.