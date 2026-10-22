Un total de 50 estudiantes de quinto año de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo, ingresaron a la primera a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante las dos primeras jornadas del examen de admisión 2027-I, realizadas el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

En ambas fechas, cerca de 19 000 postulantes rindieron la evaluación para acceder a carreras de distintas áreas académicas.

Entre los resultados destacados figuran los primeros puestos obtenidos por Franco Herrera Payajo, en Química; Mauricio Arrascue Loyola, en Ingeniería Civil; Anghello Corasma Nolasco, en Ingeniería de Software; Manuel López Muñoz, en Estadística; y Santiago Montoya Nizama, en Ingeniería Geográfica. Todos tienen entre 15 y 16 años.

Asimismo, José Urquiza Antezana alcanzó el segundo puesto en Ingeniería de Software, Edu Pacheco Sulla hizo lo propio en Ingeniería de Inteligencia Artificial y Sadrith Rodríguez Vivanco en Educación Secundaria.

En tanto, Wilson Villar Paz obtuvo el tercer puesto en Ingeniería Mecánica de Fluidos; Oscar Santillana Ortega, en Ingeniería Metalúrgica; y Mathius Poccoparchi Armas, en Física.

Representantes del colegio atribuyeron estos resultados a una formación integral que comienza en el nivel inicial y promueve la disciplina, el respeto, la responsabilidad y la motivación constante. También destacaron el acompañamiento emocional brindado por el área de Psicología como parte del proceso educativo.

El examen de admisión 2027-I de San Marcos continuará el sábado 24 de octubre para los postulantes a las carreras del área de Ciencias de la Salud y el domingo 25 para quienes buscan una vacante en Medicina.