Escolares de Carabayllo sorprenden en San Marcos.
Escolares de Carabayllo sorprenden en San Marcos.

Un total de 50 estudiantes de quinto año de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo, ingresaron a la primera a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante las dos primeras jornadas del examen de admisión 2027-I, realizadas el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

En ambas fechas, cerca de 19 000 postulantes rindieron la evaluación para acceder a carreras de distintas áreas académicas.

Entre los resultados destacados figuran los primeros puestos obtenidos por Franco Herrera Payajo, en Química; Mauricio Arrascue Loyola, en Ingeniería Civil; Anghello Corasma Nolasco, en Ingeniería de Software; Manuel López Muñoz, en Estadística; y Santiago Montoya Nizama, en Ingeniería Geográfica. Todos tienen entre 15 y 16 años.

Asimismo, José Urquiza Antezana alcanzó el segundo puesto en Ingeniería de Software, Edu Pacheco Sulla hizo lo propio en Ingeniería de Inteligencia Artificial y Sadrith Rodríguez Vivanco en Educación Secundaria.

En tanto, Wilson Villar Paz obtuvo el tercer puesto en Ingeniería Mecánica de Fluidos; Oscar Santillana Ortega, en Ingeniería Metalúrgica; y Mathius Poccoparchi Armas, en Física.

Representantes del colegio atribuyeron estos resultados a una formación integral que comienza en el nivel inicial y promueve la disciplina, el respeto, la responsabilidad y la motivación constante. También destacaron el acompañamiento emocional brindado por el área de Psicología como parte del proceso educativo.

El examen de admisión 2027-I de San Marcos continuará el sábado 24 de octubre para los postulantes a las carreras del área de Ciencias de la Salud y el domingo 25 para quienes buscan una vacante en Medicina.

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