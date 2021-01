El Colegio Médico del Perú precisó que hasta el momento no hay estudios concluyentes que demuestren que el uso de ivermectina es efectivo para el tratamiento de casos de coronavirus (COVID-19).

Mediante sus redes sociales, el gremio médico destacó la recuperación de su vicedecano, Ciro Maguiña, quien afirmó esta mañana que usó ivermectina y vitamina D para su recuperación.

“Como CMP saludamos la exitosa recuperación que tuvo nuestro vicedecano, Dr. Ciro Maguiña, quien a título personal, optó por recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm y posteriormente, en el curso de su enfermedad decidió tomar ivermectina al igual que vitamina D”, se lee en el mensaje.

“Como institución aclaramos que, a la fecha no existe evidencia científica que avale el uso de estos medicamentos y garanticen algún beneficio clínico en la prevención o tratamiento del COVID-19. Por otro lado, enfatizar que los directivos del CMP, no han recibido ninguna donación ni invitación para ser vacunados”, agrega.

🚨Como #CMP saludamos la exitosa recuperación que tuvo nuestro vicedecano, Dr. Ciro Maguiña, quien a título personal, optó por recibir la primera dosis de la vacuna SINOPHARM y posteriormente, en el curso de su enfermedad decidió tomar ivermectina al igual que vitamina D. (1/3) — Colegio Médico Perú (@CMP_PERU) January 11, 2021

🚨 Como institución aclaramos que, a la fecha no existe evidencia científica que avale el uso de estos medicamentos y garanticen algún beneficio clínico en la prevención o tratamiento del COVID-19. (2/3) — Colegio Médico Perú (@CMP_PERU) January 11, 2021

🚨 Por otro lado, enfatizar que los directivos del #CMP, no han recibido ninguna donación ni invitación para ser vacunados. (3/3) — Colegio Médico Perú (@CMP_PERU) January 11, 2021

Maguiña sostuvo en ATV que el uso de ivermectina era beneficiosos durante las primeras semanas de la enfermedad pues ayudaba a atenuar su intensidad. El médico detalló que lo tomó en los cinco primeros días de su internamiento en el hospital Rebagliati.

“Hay trabajos que indican esto [la efectividad de la ivermectina]. En las primeras semanas el virus circula y hay que bajar la cantidad, no para curarlo sino para atenuarlo. Esto es científico. Esto se justifica en grupos de riesgo como el mío porque soy hipertenso, pero no se justifica en niños ni en casos que no son de riesgo”, agregó.

Cabe indicar que el Gobierno ha anunciado que este mes llegará al Perú el primero lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm, el cual realiza actualmente ensayos clínicos en nuestro país.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Incremento de contagios de COVID-19 en Iquitos