Colegio Trilce: Abogado de menor que realizó disparos pide "libertad con supervisión"

Walter Ayala, abogado del menor que ejecutó disparos en el colegio Trilce de Villa El Salvador, señaló hoy que el adolescente será llevado a la Fiscalía de Villa El Salvador entre las seis y siete de la noche para que decidirá si queda en libertad asistida o si irá al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima Maranguita.

"La Fiscalía de Villa El Salvador decidirá si le dan libertad o le pasan al juez de menores. Si lo pasa al juez de menores, él ya decidirá si le da libertad asistida o lo pueden mandar también a Maranga", explicó la defensa del joven de 15 años.

Argumentos para pedir libertad con asistencia

Según Ayala, se está pidiendo la libertad con la supervisión del Ministerio Público para el chico que disparó en su escuela, pues existen varios motivos.

Uno de ellos es que tiene 15 años. Además explicó el letrado que lo que hizo el menor no fue con intención de dañar a alguna persona y no presenta antecedentes.

"Estamos pidiendo nosotros libertad asistida porque este es un menor de 15 años. Otro es que lo que hizo fue sin el afán de dañar a nadie. No hay sido intencional. Además el joven no tiene antecedentes, no pertenece a alguna barra brava. Siempre ha tenido buena conducta", señaló.

La defensa está pidiendo que el menor regrese con su padres pero con la supervisión del Ministerio Público, sin embargo esperaran la decisión de juez.

"Si se cumple el internado en Maranga, allá máximo son 6 años, puede ser menos, pero en el caso de él no iría a un penal cuando se cumpla su mayoría de edad. Los que pasan a un penal son los que cometen delitos graves", explicó.