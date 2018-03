​Colette Olaechea: “Siempre la mejor opción es cocinar en tu casa”

Síguenos en Facebook y YouTube

Una inquietud básica sobre la alimentación de sus pequeñas hijas fue el punto de partida para emprender la creación de un producto libre de agregados que alteren su valor nutricional. Así nació Mi primer alimento cereal de arroz, creado por Colette Olaechea, quien cuenta el origen de este producto pensado en todas las madres que, como ella, desean lo mejor para sus hijos.

¿Cuándo te interesas por la alimentación para bebés? Al ser madre me preocupé mucho por la alimentación de mis hijas, qué les daría de comer cuando llegue la etapa de alimentación complementaria -que es a partir de los 6 meses- y me empecé a informar bastante junto con una pediatra que me alcanzó la separata de alimentos permitidos. Cociné con estos parámetros y escribí un libro que luego adapté a un blog y a las redes sociales.

¿Cómo recopilas material sobre alimentación infantil? Cuando hice mis recetas, me guié de una separata de alimentos permitidos que se rigen por la OMS. Luego, hablé con una nutricionista para que revise las recetas y me comentó que en el primer año de vida no hay que dar azúcar agregada, sino la que viene de los carbohidratos que se convierten en azúcares. Funcionó con mis hijas y desde entonces fue naciendo la idea de hacer un producto que muchas madres necesitaban y les hacía falta.

¿Por qué creas un producto a base de arroz? Según la información que tenía, a los seis meses los bebés comenzaban comiendo frutas, verduras y cereales. La nutricionista me comentó que el arroz era una buena opción. Cuando tuve a mis gemelas ya había empezado a escribir mi blog, leí más y me di cuenta que en el mercado nacional encuentras que en comida para niños hay sabores artificiales, mucho sodio y elementos que los pediatras no recomiendan. Siempre la mejor opción es cocinar en tu casa. Yo enseño a cocinar y es superfácil y también quiero que las mamás pierdan ese miedo. Busco que sea lo más natural. Empecé dándole a mi hija harina de arroz y diferentes tipos de cereales preparados en casa.

¿En qué año empiezas estas gestiones? En el 2016, cuando mis gemelas cumplieron seis meses. Supe desde 2015 que no había productos saludables para bebés. Por ejemplo, las compotas de fruta solo tienen un 30% o 40% de frutas, un porcentaje mayor de almidón y azúcar. Entonces se nos ocurrió empezar con el cereal de arroz que es más sencillo, pero fortificado con vitaminas y minerales esenciales.

¿Cómo fue este proceso; solicitaron apoyo de otros lados? Nos reunimos con empresas grandes, pero al final trabajamos con Alprosa, una empresa que trabajó para el programa Qali Warma. Como era un producto masivo, debíamos encontrar a alguien que cumpla con todos los requisitos sanitarios, ingenieros, certificaciones, etc. Fue difícil tramitar porque algunas compañías nos sugerían otros elementos para el producto, pero al final estuvimos tranquilos de que sigan nuestras indicaciones.

¿Cuál es el nivel de producción que han tenido hasta el momento? Recién entramos en Tottus con un primer pedido a 30 de sus tiendas. También estamos ingresando a Supermercados peruanos (Plaza Vea y Vivanda) y Cencosud (Wong y Metro).

¿Qué hace de Mi primer alimento un buen producto? Tiene un año de vida y después de abierto dura un mes y es de fácil digestión. Normalmente, según recomiendan los pediatras, son la avena y el arroz los cereales ideales para la alimentación complementaria. No tiene azúcar, preservantes o sabores artificiales, tampoco elementos que puedan causar alergias. No nos hemos inspirado en nadie, sino en hacer un mejor producto para la sociedad peruana. Yo quería que esté al alcance de todos para que las mamás puedan darle algo mejor a sus hijos.

¿Contactaron con otros especialistas para hacer este procesamiento? Lo vimos con la gente de Alprosa. Nos dio seguridad hacerlo con ellos porque tenían una planta lista, mientras que otras dos empresas interesadas en trabajar el producto no la tenían. Nos contactamos con ellos, viajamos a Arequipa, hicimos las pruebas y allí demoramos cinco meses aproximadamente. Incluso, dos de tres supermercados quisieron exclusividad de marca, pero queremos que sea masivo.

¿Qué recomendaciones puedes dar a los padres? Al final todo recae en dar buen ejemplo. Cuando cumplan seis meses comerán todo lo que uno les dé, acostumbrar su paladar. Es necesario reestructurar qué es lo que se está comiendo. Hay que sentarse juntos a comer, vayan al mercado con sus hijos y así le crearán interés por ciertos alimentos. Cuando compren, que revisen también la etiqueta.

Chef y madre de tres hijas. Colette Olaechea estudió en la escuela de Cocina de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es autora del blog "Mamá Chef" y creadora de

Mi primer alimento cereal de arroz.