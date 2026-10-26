Un estudiante de 11 años del colegio Federico Villarreal, en Comas, sufrió una perforación intestinal luego de sentarse sobre un lápiz que un compañero habría colocado en su asiento. El menor fue atendido en el hospital Sergio Bernales, donde permaneció casi un mes y fue sometido a tres operaciones.

La madre cuestionó la respuesta de la dirección del colegio y señaló que los gastos médicos superaron los S/12.000. La familia también expresó su disconformidad con el apoyo económico recibido para cubrir el tratamiento.





Madre cuestiona respuesta de la directora

La progenitora contó a Latina Noticias que llamó a la directora para conocer lo sucedido, pero esta le indicó que no se encontraba en el plantel durante la mañana porque trabajaba en otra institución.

“Yo llamé a la directora desesperada qué había sucedido con mi hijo y ella me dijo que ella no se encontraba en la institución, ya que ella trabaja en otra institución en la mañana”, reveló.

Sobre la gravedad de la lesión, agregó que la directora le habría señalado lo siguiente.

“A simple vista, lo que ella veía no era nada grave”, indicó.

Los padres del otro estudiante organizaron actividades para reunir dinero y contribuir con los gastos médicos, pero la familia afectada consideró insuficiente el aporte. La madre también cuestionó la administración de una pollada realizada en el colegio para recaudar fondos destinados a la recuperación de su hijo.

La Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte inició diligencias para esclarecer lo ocurrido. La madre y el menor serían citados el martes 27 de octubre para brindar sus declaraciones, mientras la familia espera que se determinen las responsabilidades correspondientes.