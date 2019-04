'Con mis hijos no te metas': Instalan carteles contra el Ministerio de Educación en varios distritos

El colectivo 'Con mis hijos no te metas' colocó grandes carteles en diversos distritos de Lima como Villa María del Triunfo, Barranco, Chorrillos, Santa Anita, el Cercado, entre otros, con fuertes cuestionamientos contra el Ministerio de Educación, el presidente Martín Vizcarra y el Congreso de la República, a propósito de los errores en los libros de tercero de secundaria entregados a inicio del año escolar en los diferentes colegios del país.

A través de su cuenta de Twitter, el colectivo dio a conocer su iniciativa la mañana de este jueves, en la que mostraron imágenes de las pancartas instaladas también en varios puentes de la Vía Expresa de Paseo de la República.

Los carteles fueron colocados en los principales puentes de Villa María del Triunfo, algunas de las pancartas contienen mensajes contra el enfoque de género.

"Congreso, saquen la ideología de género del Perú", "Vizcarra no corrompas la educación de los niños", "Estado no me sustituyas" y demás frases subidas de tono.

El colectivo tiene previsto seguir colocando carteles y realizar un 'bocinazo' en otros distritos de la capital este viernes. Además, realizarán una gran marcha y paro nacional el próximo viernes 24 de mayo.

Foto: Grecias Llanos