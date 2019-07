Concejo Metropolitano de Lima: Hoy deciden si se restringe circulación de autos por placa

Síguenos en Facebook

Ante la caótica situación del tránsito en Lima, el alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, ha propuesto una ordenanza para restringir la circulación de unidades particulares bajo el criterio “Placas par-impar”, sistema conocido en otros países como “pico y placa”.

El concejo metropolitano decidirá hoy si aprueba esta propuesta, la cual busca que los vehículos de categoría M1 y N1 circulen solo en determinados días y horarios por cinco vías metropolitanas, según el último dígito de su placa. De tener el visto bueno, la medida empezará a aplicarse desde el 22 de julio a modo de periodo de prueba y sin penalización económica hasta el 25 de julio.

Al detalle

De acuerdo con la propuesta, de 6 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m., los autos cuyas placas tengan el último dígito par (incluido el cero) podrán trasladarse por las vías solo los días lunes y miércoles. En aquellas que terminen en número impar, los martes y los jueves. “La norma no está concebida para ser aplicada ni viernes ni sábado ni domingo ni para los feriados. Eso está claro y, por lo menos, está planteado así. Además, va a haber una marcha blanca”, refirió ayer el burgomaestre.

La restricción se ejecutará primero por las rutas que realizan los buses de los corredores viales amarillo, rojo y azul. En una segunda etapa, que se iniciaría el 5 de agosto, abarcará el eje Paseo de la República, Plaza Grau y la avenida Canadá (ver infografía).

El regidor Jorge Valdez, de Somos Perú, señaló que aunque el propósito de la iniciativa no es malo, la rechazarán porque no “es un pico y placa real”, pues no retirarán de circulación a los autos de las vías principales, sino las trasladarán a otras.

A esto se suma “que no se han hecho mejoras en el tránsito como en el transporte público”.Lino de la Barrera, experto en temas de transporte, sostuvo que si bien se trata de una medida a corto plazo, es válida para reordenar la ciudad. Sin embargo, consideró que será viable si hay una correcta fiscalización.