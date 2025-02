El concierto de Shakira en Lima se ve empañado por la presencia de mafias organizadas que lucran a costa de los seguidores de la artista.

Según el noticiero ‘Ocurre Ahora’ de ATV, grupos informales han tomado el control de las filas de acceso al Estadio Nacional, ofreciendo lugares privilegiados por hasta 300 soles. Estas personas, que se hacen pasar por vendedores ambulantes o indigentes, ocupan los primeros puestos en sillas reclinables y amenazan a quienes intentan formarse de manera legítima.

Reventa de boletos

Boletos de la zona Campo B, cuyo precio regular fue de 568 soles, se ofrecen en los exteriores del estadio por 650 soles. Sin embargo, en plataformas digitales como Facebook Marketplace, el costo puede elevarse hasta los 850 soles, con la promesa de enviar el código QR por WhatsApp o correo electrónico, exponiendo a los compradores a estafas y falsificaciones.

Ante esta situación, varios fanáticos de Shakira han manifestado su frustración. Una de las afectadas denunció que fue obligada a retirarse de la fila tras negarse a pagar 300 soles para permanecer en el lugar. “Me intimidaron y tuve que irme. Me dijeron que si no pagaba, no podría ingresar al estadio”, relató.

La expectativa por el concierto de Shakira ha sido aprovechada por estos grupos ilegales, quienes obtienen grandes ganancias a costa de los seguidores más entusiastas.

La falta de control en los accesos y la ausencia de regulación en la reventa de boletos permiten que dichas mafias actúen con total impunidad, afectando a quienes desean vivir la experiencia musical sin recurrir a prácticas ilícitas o peligrosas.

