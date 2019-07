'Conejo' Rebosio fue asaltado en barbería en el Callao: "Solamente rezaba" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El exfutbolista César Miguel Rebosio Compans, más conocido como el 'Conejo' Rebossio, fue asaltado por delincuentes armados con una pistola en una barbería en La Perla, Callao.

El exjugador del Sport Boys había acudido al establecimiento para que le corten el cabello a las 06:00 p.m. del último martes cuando malhechores encañonaron a los clientes y trabajadores. A él le robaron 1500 soles.

"Gracias a Dios no ha pasado nada, ni a mí ni a los que estaban ahí, pero la inseguridad está en todos lados", expresó el delantero a su salida de una dependencia policial en donde denunció el hecho.

El 'Conejo' Rebossio contó que rezó para que los delincuentes no usen su arma de fuego para que las consecuencias no sean peores.

"Eso se recupera, pero la vida no. Nunca me había pasado, estar en una situación. Ellos mismo me taparon, solamente rezaba, pensaba de que no hagan nada", manifestó.

El exfutbolista aseguró que vio a uno de los malhechores que era un joven.