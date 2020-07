El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que el Seguro Integral de Salud (SIS) culminó el primer tramo del proceso de firma de contratos con 14 clínicas de Lima y dos de provincias para atender a los pacientes graves con COVID-19.

Las clínicas que firmaron contrato con el SIS son Ricardo Palma, Internacional, Anglo Americana, Padre Luis Tezza, San Judas Tadeo, Santa Marta, Vesalio, Stella Maris, San Gabriel, San Pablo, Cayetano Heredia, Montefiori, Jesús del Norte y San Borja. También suscribieron los documetos los establecimientos médicos Cerro Colorado y La Merced, ubicados en Arequipa y Trujillo, respectivamente.

Según el Minsa, el acuerdo se concretó con la firma de forma individual en base al tarifario y los términos de referencia que el SIS hizo público a través de normas legales.

No obstante, remarcó que algunas clínicas no terminaron de actualizar sus documentos, como la vigencia de poder y la carta fianza, por lo que en este proceso no pudieron suscribir contratos.

"Las clínicas que cumplan con la normatividad están expeditas de participar en un nuevo proceso de suscripción de contratos para atender a pacientes graves de Covid-19 que el SIS anunciará públicamente", indicó el Minsa.

El servicio que el Ministerio de Salud ha contratado es para el servicio de unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilador mecánico de las clínicas para atender a pacientes graves de COVID-19 que no tengan posibilidad de ser internados en un hospital del sector público.