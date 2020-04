Un hombre en aparente estado de ebriedad lanzó insultos racistas contra los policías durante el toque de queda en el distrito de San Isidro, en el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

► Coronavirus: prohíben el consumo de perros y gatos en ciudad china de Shenzhen

“Qué me vas a cuidar cholo de mie..., yo me cuido solo, yo me cuido solo”, increpó el hombre desde su balcón a los agentes que patrullaban la zona indicando que respete la disposiciones del gobierno para frenar la propagación del COVID-19.

El hombre primero reclamó a las personas que salían por sus balcones para aplaudir a los policías y militares en señal de agradecimiento a su labor. El video fue grabado por otros vecinos de la zona a las 7 de la noche.

“Yo soy Carlos Wiesse... Cholos, son bien feitos, empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. ¡No quiero nada con nadie", gritaba el hombre en tono desafiante con la finalidad de humillar a los efectivos.

Sin embargo, según América Televisión los efectivos agraviados no pudieron detener al hombre que los insultó porque este se negó a abrirles la puerta.

Las autoridades esperan confirmar su identidad para proceder conforme a ley.

Mira el video:





TE PUEDE INTERESAR:

Coronavirus: otorgan bonificación extraordinaria a personal de salud que lucha contra el COVID-19

Coronavirus: mujeres hacen cola para ingresar a mercados ante emergencia por COVID-19 (FOTOS)

¿Por qué todos los fallecidos por causa del coronavirus en Perú serán cremados?