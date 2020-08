El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, informó que el Poder Ejecutivo aplicará una nueva estrategia en la lucha contra el coronavirus (COVID-19), que incluye cercos a barrios y a los contactos de las personas que den positivo a la enfermedad.

En ‘Panorama’, indicó que conversó con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el último viernes, quien le confirmó que esa estrategia será aplicada de ahora en adelante, a fin de detectar a los “focos rojos” de contagios.

“De nada vale hacer perseguir al ladrón que es el COVID con pruebas rápidas, hay que perseguirlos con las moleculares. Si persigues a ese individuo, ese no va a contagiar a su vecino, al trabajador, incluso a los lugares que circula, como hicieron en Corea del Sur. Allí detectaron a una persona y dos mil contactos con pruebas moleculares. Hemos conversado anteayer con la ministra y eso va a ser aplicado a partir de esta nueva estrategia. Me parece una buena noticia para detectar a los focos rojos”, expresó.

No obstante, Maguiña dejó en claro que no se puede aplicar el cerco de manera total en distritos con altos índices de contagio, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, La Victoria y otros distritos del Callao.

“¿Cómo aplicar el cerco? El cerco no es la totalidad, es imposible. Son lugares donde tengan las condiciones -según la municipalidad- de víveres, pacientes, la familia, todo integral, que es lo que no se ha hecho”, aseveró.

“Se cierra el barrio o la cuadra donde está la infección. Aíslas al paciente, le haces contacto con las pruebas a sus hijos, capaz hay contagios. Hoy sabemos que otro foco son las casas, no los dejas allí, los aíslas. De esa manera, en vez de tener un millón o dos millones, vamos a tener una cantidad que es manejable”, añadió.

Indicó que si bien hubiese sido ideal que el cerco sea aplicado desde hace dos meses, podrá ser aplicado no solo en distritos de Lima, sino también en otras regiones donde existan las condiciones para el control.

“Hay lugares en Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho donde podemos aplicarlo porque son mucho más manejables. No solo es para distritos de Lima, sino en algunas áreas donde haya las condiciones integrales de control”, manifestó.

Respecto al aislamiento social obligatorio de los días domingos, Maguiña refirió que mantiene sus reservas, pues no funcionó meses atrás. “Ojalá en 15 días veamos –aplicada la nueva estrategia- que pueda funcionar. Tenemos dudas, pero hay que aplicar lo que se hizo anteriormente bajo una nueva estrategia”, enfatizó.

Finalmente, Maguiña anunció que el CMP intervendrá ante el incremento de personas que recomiendan el consumo del dióxido de cloro como una medicina para curar el coronavirus, pues se trata de un blanqueador que podría causar un daño a las personas que lo ingieran.

“No hay base científica, peor todavía es un riesgo tremendo; o sea, cómo puede atreverse una persona sin los estudios que demuestren el uso oral o enteral para tener la base científica [recomendar eso]. Lo he visto y me parece una barbaridad, el Colegio Médico va a intervenir, estamos para proteger vidas, no para causar daño”, dijo.