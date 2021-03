El Instituto Nacional de Salud (INS) dio a conocer que se modificó la conformación del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación destinado a la evaluación y supervisión éticas de los ensayos clínicos, luego de aceptar la renuncia de la secretaria técnica, la abogada Roxana Lescano. Su salida se informó a finales de febrero de este año después que el portal Salud con Lupa revelara que sus familiares aparecen en la lista de personas beneficiadas con las vacunas adicionales contra el coronavirus enviadas por el laboratorio Sinopharm.

La Resolución Jefatural Nº 061-2021-J-OPE/INS, publicada hoy en el boletín de normas legales del diario El Peruano, señala que aceptó la renuncia de Lescano Guevara, como miembro titular del Comité Nacional Transitorio de Ética. Además, dispuso que el citado grupo tendrá 8 miembros titulares y 8 miembros alternos, pertenecientes a los Comités Institucionales de Ética en Investigación acreditados por el INS.

El comité encargado de la evaluación y supervisión éticas de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 ahora está integrado por: Oswaldo Cornejo Amoretti, Raffo Escalante Kanashiro, Luis Pérez Ramírez, Otilia León Solís, Mirella Mercado Curi, Pedro Segura Saldaña, Juan Villacorta Santamato, Aldo Vivar Mendoza, como miembros titulares.

Mientras que Jenny Ávalos Hidalgo, Jorge Cornejo Valdivia, Milagros Dueñas Roque, Bertha Fernández Flores, Néstor Flores Rodríguez, Clotilde Ortega Orihuela, Mario Iturregui Obregón y Vicente Santivañez Stiglich, como miembros alternos.

El dispositivo lleva la firma del director del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas.

El caso

El pasado 20 de febrero, la abogada Roxana Lescano dejó el cargo luego de que Salud con lupa reveló que en el listado de 487 personas figuran Andrés Lescano y Kelika Anne Konda, hermano y cuñada de la abogada, respectivamente, fueron vacunados con dosis del laboratorio Sinopharm.

Tras darse a conocer el caso, mediante su cuenta oficial de Twitter, el comité informó sobre la salida de Lescano, pero no precisó los motivos. “El CNTEI informa que ha recibido y aceptado la carta de renuncia de la Dra. Roxana Lescano Guevara al cargo de Secretaria Técnica y miembro del Comité”.

Mediante esa misma red social, el grupo de trabajo, que depende del Instituto Nacional de Salud, aseguró que no tenían conocimiento de la aplicación de vacunas adicionales fuera del ensayo clínico.

“El CNTEI informa que no tuvo conocimiento de la vacunación irregular. Esta fue una actividad oculta de algunos investigadores, que no estaba dentro del diseño del ensayo clínico. El uso no autorizado de vacunas experimentales también es irregular”, se lee en el mensaje.

Actualmente, el CNTEI supervisa los ensayos clínicos de vacunas en marcha en nuestro país de los laboratorios AstraZeneca, Curevac, Jhonson & Jhonson y Sinopharm.

