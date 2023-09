Luego que Sedapal anunció un corte de agua masivo en 22 distritos de Lima Metropolitana, para este viernes 6 de octubre, la empresa explicó cómo se efectuará el descuento para los usuarios que no cuentan con medidor.

¿Por qué se cortará el agua en Lima?

El corte del servicio se debe a trabajos, que se efectuarán desde el 6 de octubre, y que consisten en la ejecución de dos empalmes para incorporar una nueva tubería de 2 metros de diámetro, mediante la cual se incrementará el abastecimiento a través de las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz ATARJEA – Villa El Salvador.

Las labores se ejecutarán durante doce horas, tras lo cual se restablecerá el servicio, de manera paulatina, en los 22 distritos afectados. De esta manera, el 75% de distritos contará con el servicio restablecido en las primeras 24 horas y, el 25% restante, en un tiempo máximo de 96 horas.

Facturación para usuarios sin medidor

Según Sedapal, no se cobrará por las horas que dure la interrupción del servicio de agua. Respecto al descuento para los usuarios cuya facturación no sea por medición, Sedapal anunció que se descontarán los días que no tuvieron el servicio, del promedio total que se cobrará en el mes.

¿Qué distritos se quedarán sin agua?

Los 22 distritos que serán afectados por la interrupción serán: Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, Rímac, San Martín de Porres, Cieneguilla, Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Chorrillos.

¿En qué distritos se demorará en restablecer el servicio?

Es decir, en esos cuatro distritos habrá presiones bajas, por lo que se irá normalizando el servicio en un plazo máximo estimado de 96 horas. Se trata de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Chorrillos.

¿Dónde reviso si mi casa será afectada por el corte de agua?

Para saber qué zonas tendrán corte de agua y si mi predio resultará afectado, podrás acceder a esta información desde la aplicación Arcgis de Sedapal. Para esto deberás colocar tu número de suministro a fin de conocer los puntos donde será cortado el servicio, así como los lugares de abastecimiento más cercanos.

También, puedes encontrar dónde están ubicados hidrantes y pozos de agua. ACCEDE AL ARCGIS HACIENDO CLICK AQUÍ: ARCGIS SEDAPAL