Creador de galletas contra anemia necesita votos para ganar concurso de History Channel

Julio Garay Barrios, el ingeniero ayacuchano creador de las galletas contra la anemia, fue seleccionado como uno de los cinco semifinalistas de la iniciativa "Una idea para cambiar la Historia 2019", organizado por History Channel en Latinoamérica.

Este talento de Beca 18 pasó a la semifinal con sus galletas "Nutri H" tras comprobarse la eficiencia para aumentar los niveles de hemoglobina en la sangre.

Como es conocido, estos productos se distribuyen en diversas tiendas del país y forman parte de los planes contra la anemia infantil en casi una decena de instituticiones públicas.

Julio Garay quien estudió en la Universidad Nacional San Cristóbal tras acceder a Beca 18 en el 2012, destacó que Ventanilla fue uno de los primeros distritos que incluyó Nutri H en los programas de salud.

“En el distrito chalaco de Ventanilla, uno de los primeros que incluyó Nutri H en sus programas de salud para los escolares del distrito, el 78% de los niños participantes en el plan piloto aumentó hasta en 10 puntos sus niveles de hierro en la sangre”, sostuvo Garay según la Agencia Andina.

Para votar por Julio Garay solo debes ingresar al link https://unaidea.historyplay.tv/ hasta el 24 de noviembre.

“Gracias a las buenas referencias del público que ya consume Nutri H, así como a la difusión que hacen los medios de comunicación, estamos llegando cada vez a más personas, quienes luego nos agradecen por la fórmula. Conocer sobre estos casos no solo me llena de alegría y orgullo, también me motiva para seguir trabajando por mi país”, mencionó.