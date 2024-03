Mario Valencia, conocido como el ‘Cristo Cholo’, una figura emblemática de las celebraciones de Semana Santa en Lima, ha realizado un llamado a la Municipalidad de Lima solicitando exención del pago de 81 soles por persona para llevar a cabo su tradicional escenificación del Vía Crucis, el cual se le impone este cargo por cada cuadra que recorre durante su representación.

Valencia, quien encabeza el grupo de teatro Enmanuel, recorre alrededor de 20 kilómetros por las calles del Cercado de Lima, pasando por siete iglesias hasta llegar al cerro San Cristóbal. Este trayecto, que ha sido realizado durante más de 46 años, se ha convertido en una arraigada tradición de Semana Santa en la región.

El actor explicó que el costo total ascendería a 3 mil soles, lo que representa un desafío para mantener viva esta costumbre religiosa. Por ello, ha buscado apoyo entre los congresistas, presentando una solicitud para que consideren su escenificación como patrimonio cultural de los eventos religiosos y costumbres del Perú.

El conocido ‘Cristo Cholo’ ha sido una figura destacada en las celebraciones de Semana Santa en Lima, desempeñando un papel fundamental en la recreación del Vía Crucis durante más de cuatro décadas. Su solicitud de exención de tarifas municipales destaca la importancia de preservar estas tradiciones arraigadas en la cultura peruana.

Municipalidad de Lima se pronuncia

Tras la controversia generada por el cobro de una tasa por realizar el Vía Crucis, la Municipalidad de Lima (MML) se disculpó con Mario Valencia y le brindó su total apoyo para la realización de esta tradicional actividad religiosa.

En un comunicado, la MML reconoció que la solicitud de pago a Valencia fue un error causado por una ex-trabajadora edil. La misiva también asegura que la Municipalidad garantizará el orden y la seguridad del evento con la participación del Serenazgo y otras gerencias.

Agradecimiento y palabras del “Cristo Cholo”

Mario Valencia agradeció el gesto del alcalde Rafael López Aliaga y mencionó que no guarda rencor por la confusión. “El señor López Aliaga me ha pedido disculpas y me ha brindado su apoyo para continuar con esta tradición de más de 46 años”, mencionó.

Valencia también mencionó su deseo de recuperar la cumbre del Cerro San Cristóbal como punto final del Vía Crucis, para que los miles de fieles que lo acompañan puedan agradecer las bendiciones recibidas.