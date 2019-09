Cuartelero venezolano, sospechoso en descuartizamiento, es liberado tras ser recapturado

Síguenos en Facebook

El cuartelero venezolano Alexander Rafael Salazar Álvarez, quien es sospechoso en el asesinato y descuartizamiento del peruano Jafet Torrico Jara y del extranjero Rubén Matamoros, fue puesto en libertad nuevamente tras ser recapturado.

José Huirse, abogado el extranjero, dijo que el fiscal dispuso que el acusado sea liberado de manera inmediata, que afronte la investigación en libertad y no pidió ninguna regla.

"No le han reglas todavía de conducta, simplemente está citado. Le hicieron la pericia psicológica, todavía no está con nada. El fiscal se ha pronunciado disponiendo su inmediata libertad y lo pasen a condición de citado. Cuando pase al juzgado en condición de citado, el juzgado le aperturará comparecencia o algunas reglas, pero el fiscal no pide ninguna regla", expresó.

Asimismo, Huirse informó que el Ministerio Público no encontró ninguna prueba contra el cuartelero venezolano y descartó que se le haya encontrado restos de sangre en su ropa y que manipuló las cámaras de seguridad para ocultar las evidencias.

"No se ha demostrado nada. Lean la resolución, el dictamen fiscal donde dispone que pase a citado, no tiene absolutamente nada, han descartado todo. Ahorita tiene que imprimir, firma y 'bye', 'bye', a su casa", manifestó el defensor de Salazar Álvarez.

