Daniel Urresti: "De 26 asesinatos, 16 son por ajuste de cuentas en Los Olivos"

El exministro del Interior Daniel Urresti está decidido a seguir enfrentándose con las mafias criminales que acechan Los Olivos, donde es gerente de Seguridad Ciudadana desde hace cinco meses. “Las amenazas contra mi vida continúan. Lógicamente, me protejo, ando con chaleco, siempre con una o dos pistolas”, afirma el general EP de 63 años.

¿Con cuántos serenos cuenta Los Olivos para enfrentar la inseguridad ciudadana?

Hemos reducido el personal en 60% por falta de presupuesto. Solo un 30% de vecinos paga sus impuestos, pero continuamos con el personal que tenemos. En el distrito ubicamos once espacios públicos tomados por informales, delincuentes. Por ejemplo, el óvalo Huandoy, la Plaza Cívica de Pro, Antúnez de Mayolo...

¿Está teniendo el apoyo del Estado para ejecutar todo esto?

Tenemos todo el apoyo de la Policía, pero es insuficiente. Mucha gente me dice: "¿Por qué no vas con la Policía (a los operativos)?, ¿por qué vas solo?, y la respuesta es: "La comisaría Sol de Oro, que tiene el mayor número de denuncias a nivel nacional por robos, asaltos, tiene 140 efectivos. Cuarenta hacen trabajo administrativo, quedan 100, que se dividen en dos turnos: 10 están de permiso, vacaciones, quedan 40. La comisaría tiene tres sectores: dos en SMP, uno en Los Olivos. Para Los Olivos, me quedan ocho hombres y un patrullero". El comisario me dice: “Si te doy el patrullero y los ocho hombres, ¿con qué hago mi trabajo?".

Según la Contraloría, los policías no tienen chalecos antibalas, grilletes ni vehículos para patrullar. ¿En qué está fallando la labor del ministro del Interior, Carlos Morán?

El problema no es de Morán. Ellos piden el presupuesto todos los años, nunca les dan. ¿Qué va a hacer Morán si no tiene presupuesto? Lo que les dan, normalmente, es para pagar sueldos.

¿Cuál es su crítica al gobierno de Martín Vizcarra, al MEF, a los congresistas?

Tiene que haber una decisión de Estado, donde estén comprometidos todos: Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público. Se debe declarar en emergencia la seguridad. El policía debe salir graduado con un paquete estándar: una pistola, esposas, equipo de radio, casco.

¿Cuántas mafias identificadas hay en Los Olivos?

Tres mafias. Al sur, pegada a SMP, Tomás Valle, Gamarra, Carlos Izaguirre, está la mafia venezolana, que ha desplazado a la mafia de SMP. Este año, de 26 asesinatos en Los Olivos, 16 son por ajuste de cuentas entre bandas. La parte céntrica de los Olivos está dominada por la mafia desplazada de SMP, y la parte norte, pegada a Puente Piedra, por la mafia del Callao. Desde que llegué, en dos meses erradiqué en 95% el comercio informal, 2500 comerciantes y La Cachina. La mafia ha dejado de recolectar 50 mil soles diarios.

¿Cree que el Estado peruano ha sido permisivo con el ingreso de venezolanos?

Claro, con los antecedentes (policiales). De la cantidad de denuncias en comisarías, el 1.6% es contra extranjeros. De esta cantidad, el 1.3% es contra venezolanos, el 99% de denuncias es contra peruanos. Si son tan pocas las denuncias contra venezolanos, ¿por qué salen en los medios? Porque han traído un tipo de violencia que no conocíamos: el tipo de violencia que utilizan los sicarios del narcotráfico en México o en Colombia; es decir, la tortura, la violencia sin límites.

Por la inspección en los hostales de la urbanización Fiori, los extranjeros que ingresaron al país de manera ilegal han desaparecido. ¿Dónde están?

Se reparten en Los Olivos, Independencia, SMP. Pero hay otro fenómeno: los vecinos han encontrado en el alquiler de viviendas un ingreso adicional. Alquilan un cuarto y cobran por persona. Si entran 10, cada uno paga S/10 diario.

Esto es responsabilidad del municipio de SMP... El gran problema es averiguar por qué se le ha dado licencia a tantos hostales. ¿Cómo es posible que en dos cuadras haya 30 hoteles?

Acá tienen que investigar a la gestión anterior. SMP, Los Olivos parecen Punta Cana, hay una oferta de turismo increíble...

¿En la municipalidad de Los Olivos hay regidores vinculados a las mafias?

Tenemos conocimiento de que esta mafia ha logrado captar a cuatro regidores, para que convenzan a los demás y el alcalde me despida, pero él me ha respaldado.

¿Cómo califica la gestión de Jorge Muñoz en seis meses como alcalde de Lima?

Estoy seguro de que Jorge Muñoz en algún momento va a dejar de estudiar, coordinar, analizar, para pasar a la acción. Hubo un compromiso de todos los que postulamos: mejorar el tránsito, disminuir la inseguridad ciudadana y cerrar todos los mercados de reducidores. Muñoz no ha hecho ninguna de las tres cosas.