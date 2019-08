Daniel Urresti identifica a supuesto delincuente que le robó su cámara (FOTO)

Síguenos en Facebook

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos Daniel Urresti publicó la identidad del presunto ladrón que le arranchó su cámara cuando realizaba grabaciones cerca del mercado Santa Rosa de Los Olivos en un operativo de fiscalización.

"Este es el delincuente venezolano que me arrebató la cámara Go pro y que la arrojó después que lo perseguí un par de cuadras. Llegué a grabar a todos los delincuentes que nos atacaron y la memoria con los videos está en poder de la PNP", denunció Daniel Urresti.

Recordemos que ayer el ex ministro denunció que, junto a un grupo de fiscalizadores, sufrió de una “emboscada” por una turba de cobradores de cupos.





Urresti narró que fue herido con un fierro y una piedra que finalmente le realizó una herida profunda en la cabeza, por lo que fue suturada en un centro médico.

"Me han caído diferentes objetos en todo el cuerpo y en la cabeza me ha caído un fierro, una piedra y me ha abierto la cabeza. Tengo un herido en la pierna y también al capitán que estaba conmigo le han hecho un corte profundo en la mano. Estamos esperando a ver si no le han malogrado algún tendón. Somos tres heridos", manifestó.