Daniel Urresti pone su cargo a disposición por violentos incidentes en Los Olivos

El Gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, informó que ha puesto su cargo a disposición luego del violento enfrentamiento entre los miembros del Serenazgo y ambulantes venezolanos que dejó un herido.

En diálogo con América Noticias, el exministro del Interior señaló que ese incidente se produjo cuando intervino un venezolano que llegó en un auto para arremeter contra los serenos quienes eran 15 contra 40 ciudadanos extranjeros.

"Yo he puesto mi cargo a disposición. Quiero que se entienda cuál es el contexto, eran dos a 15 serenos, de los cuales habían dos mujeres enfrentándose a 40 delincuentes ya habíamos reducido a tres y los estábamos llevando a la camioneta, y un ciudadano venezolano que es luchador profesional sale de su carro y arremete contra los serenos, ahí se escapa uno y es cuando habido exceso de violencia", sostuvo.

Luego, Daniel Urresti manifestó que los pormenores del incidente están siendo investigados por una comisión de la comuna de Los Olivos.

"Hay una comisión investigando para ver cuáles deben ser las medidas correctivas. Lo que hecho es poner mi cargo a disposición, no estoy en la comisión, sigo trabajando normal. Si el alcalde me pide que dé un paso al costado, me iré a mi casa", mencionó.

El último jueves, un violento enfrentamiento entre serenos y venezolanos durante una intervención para erradicar el comercio ambulatorio dejó una persona herida.