Daniel Urresti tras sufrir ataque: "En la tarde ya estoy trabajando, voy a continuar acá"

El gerente de Fiscalización del Municipalidad de Los Olivos, Daniel Urresti, conversó con Correo sobre la agresión que sufrió por parte de integrantes de una mafia dedicada a cobrar cupos a los ambulantes en el distrito que trabaja.

"He estado pasando de rutina por las inmediaciones del mercado Santa Rosa para verificar que no haya ambulantes y nos han emboscado los de la mafia, los que cobran cupos a los ambulantes, nos han estado esperando con piedras, fierros, cuchillos, palos y nos han atacado", dijo a este diario el también exministro del Interior.

Urresti narró que fue herido con un fierro y una piedra que finalmente le realizó una herida profunda en la cabeza, por lo que fue suturada en un centro médico.

"Me han caído diferentes objetos en todo el cuerpo y en la cabeza me ha caído un fierro, una piedra y me ha abierto la cabeza. Tengo un herido en la pierna y también al capitán que estaba conmigo le han hecho un corte profundo en la mano. Estamos esperando a ver si no le han malogrado algún tendón. Somos tres heridos", manifestó.

A pesar del ataque que sufrió Daniel Urresti, adelantó que no se amilanará ante la mafia y hoy mismo, en horas de la tarde, seguirá trabajando en Los Olivos.

"Yo en la tarde ya estoy trabajando, ahorita están terminando de poner puntos y en la tarde estoy trabajando. Más bien, esto para mí es una acicate, yo voy a continuar acá, con más ganas todavía voy a enfrentarme a esos delincuentes", expresó.

"Lo que quiere la mafia es desanimarnos, que renuncie, que me vaya, para que los ambulantes ilegales puedan regresar y ellos puedan seguir cobrando cupos. Ha sido una emboscada, no ha habido ambulantes, no me he enfrentado a ningún ambulante. Lo único que he tenido en la mano es mi cámara, así que los he grabado a todos y voy a poner la denuncia para que puedan identificar y capturar a estos sujetos", agregó.