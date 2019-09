Delincuente agredió a adolescente para quitarle su celular: "Robo por necesidad" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una delincuente identificada como Cintya Lizet Juarez Barreda (36), conocida como “La Tarolita”, fue detenida por los serenos de Pueblo Libre cuando estaba agrediendo a una adolescente para robarle su celular, en el parque Paracas, ubicado en la cuadra 18 de la avenida Bolívar.

Cuando la mujer fue interrogada en la comisaría de Pueblo Libre dijo que había cometido el acto delictivo "por necesidad", debido a que había perdido su trabajo hace 15 días.

"Me he quedado sin trabajo hace 15 días. Por ese celular (estoy detenida), se la quité a una chica por necesidad. Seguí huyendo y un efectivo del Serenazgo de mi sector de detuvo", dijo la malhechora.

Personal del Serenazgo de Pueblo Libre, con el apoyo de sus colegas de San Miguel, también detuvo al cómplice de Juarez Barreda, llamado Carlos Javier Saldarriaga Falla (38), quien escapaba en un auto y dentro de sus pertenencias tenía billeteras presuntamente robadas.

"Venía saliendo de mi centro de idiomas y una señorita me arrancha el celular y se va corriendo, yo la persigo, voltea y justo veo a un sereno de la Municipalidad, le digo que me acaban de robar y me acompaña a perseguirla. Los dos estamos corriendo y la chica desacelera y dijo 'ya perdí'. La capturó el sereno y llegó un moreno alto para decir que la estaban maltratando", dijo la víctima.