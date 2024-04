Delincuentes lanzaron explosivos contra colegio en Los Olivos y destruyeron puerta principal

Un estallido sacudió la tranquilidad del colegio Monserrat, ubicado en el distrito de Los Olivos, cuando sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra la puerta de la institución, situada en el cruce de las avenidas Universitaria y Carlos Izaguirre.

El incidente, ocurrido en medio de un apagón que afectaba la zona, por lo que no fue captado por las cámaras de seguridad, según informó el noticiero “24 Horas”. El lamentable ataque ocurrió al rededor de las 7 de la noche.

Las autoridades policiales ya están investigando el caso para determinar si se trata de un acto de extorsión. La detonación dejó daños en la puerta del colegio, así como en las ventanas del segundo y tercer piso.

No hay heridos

Las autoridades policiales ya están investigando el caso para determinar si se trata de un acto de extorsión. Al lugar también llegaron efectivos de la UDEX, quien confirmaron que no hay heridos.

Afortunadamente, el ataque no dejó personas heridas, ya que en ese momento no había alumnos ni profesores en la institución, dado que no hay clases por las tardes.

Ante esta situación, las autoridades del colegio Monserrat decidieron suspender las clases hasta nuevo aviso, mientras se esclarecen los hechos y se garantiza la seguridad de la comunidad educativa.

Por otro lado, el director de la institución educativa manifestó que desconoce el motivo del ataque hacia el colegio.





