Denegar licencia a 21 universidades afectó a 56,108 estudiantes

La denegatoria del licenciamiento de universidades continúa en el país, debido a las deficiencias en sus condiciones básicas de calidad identificadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Al término de esta edición, la institución dirigida por Martín Benavides denegó el licenciamiento institucional a 21 casas de estudios privadas, que albergaban a unos 56,108 alumnos, siendo las últimas la Universidad Privada SISE (Lima) y la Universidad Ciencias de la Salud (Arequipa).

Según la Defensoría del Pueblo, el 43% de estudiantes de las universidades con un año de licencia denegada “no sabe qué hacer ni tiene información” sobre los convenios y traslados hacia otras casas de estudio. La Sunedu informó la semana pasada que entre el 65% y 70% del alumnado había logrado reinsertarse en una universidad licenciada.

Hasta la fecha, 43 universidades, ocho de ellas nacionales (ver infografía), aún no han obtenido el licenciamiento, cuando faltan 73 días para que la Sunedu dé por concluido el proceso.

Esta situación preocupa a la Defensoría por el impacto social de un número mayor de jóvenes con pocas posibilidades de continuar sus estudios universitarios.

“Esta situación es resultado de la reforma universitaria, (donde se da prioridad) al derecho a recibir una educación de calidad, (pero) tampoco podemos obviar que esta reforma va a impactar en un número -que aún no conocemos- de jóvenes que tienen derecho a una educación superior y que no van a poder continuar. Es como que el Estado detiene el vehículo, revisa y dice que hay que bajarse, pero no podemos dejarlos tirados en el camino”, expresa Javier Documet, adjunto para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.

En tanto, el excongresista Daniel Mora, quien impulsó la Ley de Reforma Universitaria Nº 30220 en 2014, subrayó que no todos van a acceder a la convalidación con universidades licenciadas, por los requisitos que estas solicitan (examen de reubicación, malla curricular) y el costo de la mensualidad.

Por ello, sugiere que el Estado entregue becas similares a Beca 18 para alumnos destacados, o intervenga mediante “tarifas solidarias” en universidades con mensualidades más altas.

“No olvidemos que estas universidades regalaban becas. La Telesup regaló 5 mil becas sin ningún proceso. La calidad del estudiante es bien baja. En eso sí pueden tener dificultades para entrar a una universidad de mayor prestigio. Otras tenían ‘jaladores’ para inscribir sin mostrar certificado de secundaria. Ha habido irregularidades hasta en los procesos de admisión”, declaró.

¿QUÉ HARÁ EL ESTADO?

La ministra de Educación, Flor Pablo, anunció días atrás que Pronabec entregará una beca especial de reubicación (o de movilidad) para los alumnos según su mérito, territorio y posibilidades económicas. Correo solicitó al Ministerio de Educación (Minedu) el número de becas que se darán, el monto asignado y la fecha de entrega, pero nos dijeron que todavía está en diseño. El presupuesto para esta beca está incluido en el del año fiscal 2020 y el Minedu la reglamentará mediante un Decreto Supremo aproximadamente la quincena de noviembre.

CASO LA CANTUTA

La Universidad Enrique Guzmán y Valle es una de las siete nacionales aún sin licenciamiento. Su primera inspección arrojó el incumplimiento de las ocho condiciones básicas de calidad, por lo que se le recomendó un plan de adecuación. Su rector Luis Rodríguez de los Ríos señaló que ese plan ya fue aprobado, que subsanó las observaciones y que el 4 de noviembre la Sunedu hará una revisión documentaria.

El Minedu entregó S/12 millones para la mejora de la infraestructura de La Cantuta. Esta casa de estudios cuenta con 12 mil alumnos y 37 programas universitarios. "Ha faltado que el MEF haga un diagnóstico de cada universidad. No es lo mismo una que tiene canon y otra que vive de la tasa educativa, de 40 o 50 soles por cada alumno cada semestre. No licenciar a una universidad pública va a ser responsabilidad del Gobierno y de la comunidad universitaria", apuntó Rodríguez.