Denuncian irregularidades en convocatoria CAS para plazas en Municipalidad de San Martín de Porres

El decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi, alertó sobre presuntas irregularidades en una convocatoria CAS para plazas laborales en la Municipalidad de San Martín de Porres. Esta información la propaló mediante su cuenta de Facebook.

La exposición hecha por Obregón incluyó la publicación del acta donde la comuna en mención daba cuenta de la cancelación de la convocatoria CAS y un comunicado. En el acta se menciona que hubo "algunos vacíos" en lo correspondiente al "perfil de puestos", por lo que se determinó "cancelar los procesos CAS Nº 01 al 375".

Correo pudo recoger las versiones del decano del Colegio de Periodistas del Perú y de un representante de la Municipalidad de San Martín de Porres.

La acusación de Obregón

En comunicación con este diario, Obregón mencionó que "por experiencia en denuncias anteriores, la mayoría de convocatorias CAS están dirigidas" y que "el caso de San Martín de Porres es escandaloso porque, en el tema de experiencia, prácticamente se ha puesto dónde se ha debido trabajar, y eso es lo que se ha denunciado".

El hombre de prensa sostiene que el reporte del presunto error en la convocatoria fue hecho en el mes de febrero del presente año; sin embargo, alega que "la gente ya esta trabajando".

"Ha aparecido un comunicado donde se dice que ha quedado sin efecto. Se dice que no se han cumplido unos requisitos que establece el Servir. Lo curioso aquí es que estas personas están trabajando, no sé para qué modalidad, pero están trabajando en Seguridad, en Asesoría Legal, etc. Han pedido bachilleres y estudiantes cuando se supone que en el Estado deben estar los mejores, según la normativa del Servir", detalló Obregón Rossi.

El decano señala que hay 14 plazas mencionadas en la convocatoria que están "totalmente dirigidas". Y añade: "Solamente faltó el nombre de quien debió ganar. Lo que presuponemos que han hecho es copiar y pegar el resumen del currículum de la persona que está trabajando".

Asimismo, contó que representantes de la Municipalidad de San Martín de Porres se comunicaron con él y le dijeron que la convocatoria había quedado sin efecto, a lo que Max Obregón respondió que "habrá quedado sin efecto, pero la gente sigue trabajando ahí". De acuerdo con el hombre de prensa, los funcionarios de la comuna no le aclararon ni refutaron su respuesta.

La municipalidad se defiende

Correo también escuchó los descargos de la Municipalidad de San Martín de Porres. Se recogió la declaración de Roberto García, subgerente de Comunicaciones e Imagen Institucional de la citada comuna.

"La posición (de la municipalidad) es que hubo un error ahí, de tipografía, de impresión, de tipeo. Ha habido un error. (El error) es de la Gerencia de Recursos Humanos", argumentó García.

Al mencionarle la denuncia de Obregón Rossi, el subgerente de Comunicaciones arremetió en su contra expresando que "lamentablemente, el señor Max (Obregón) no es un periodista. Será decano (del Colegio de Periodistas), pero no es periodista".

"La información que ha indicado el decano del Colegio de Periodistas es tendenciosa, no ha corroborado con la fuente", agrega.

Consultado sobre el inicio de labores que habrían emprendido las personas que postularon, Roberto García refiere que "ellas ingresan en el mes de julio, porque ha habido otro concurso". El primer concurso que se menciona líneas arriba "ha sido anulado", señala. Además, detalló que la primera convocatoria fue anulada, se subsanó el error, luego se realizó una nueva convocatoria en el mes de marzo y el proceso inició el mes de abril. "Todo está publicado en el portal de transparencia de la municipalidad", finalizó.