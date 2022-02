A un mes del derrame de petróleo, la Sunafil informó que las empresas que no brinden las condiciones mínimas de seguridad y salud al personal contratado para el recojo de crudo, pueden ser multadas con 120 mil 152 soles. Dicho monto podría elevarse en caso no registren a los trabajadores en la planilla y no cumplan con los pagos (920 mil soles), generándose una multa de más de S/ 1′000,000.

Como es de conocimiento, Sunafil viene investigando a 14 empresas contratadas por Repsol S.A. y a un concejo distrital, para verificar distintas materias relacionadas a la seguridad y salud de los trabajadores, así como la formalidad en la que labora el personal involucrado, el cual suma aproximadamente 300.

Para realizar esta investigación, la inspección del trabajo incrementó cinco órdenes de inspección a las 20 que ya se habían generado anteriormente. Las verificaciones que se realizan son por las siguientes materias:

Seguridad y salud en el trabajo:

Entrega por parte del empleador, de equipos de protección personal

El pago de un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Sociolaboral:

Registro de los trabajadores en la planilla

Pago de remuneraciones

Contratos de trabajo

“Cabe señalar que las 25 órdenes de inspección tienen un plazo de ley de 30 días hábiles, encontrándose aún en investigación”, precisó Sunafil.

Durante las visitas realizadas en las playas Ventanilla, Costa Azul, Cavero y Ancón, así como en mar adentro, los inspectores dieron recomendaciones acerca de los estándares ocupacionales.

Entre estas la amplitud de los comedores, tener botiquines de primeros auxilios, vestuarios, y servicios higiénicos adecuados según el número de trabajadores.