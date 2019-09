Descuartizamiento en SMP: el perfil psicológico de Abraham Perozo, conocido como ‘Guasón’

Síguenos en Facebook

Abraham Alberto Perozo Borjas (28), uno de los extranjeros que participó en el doble crimen que se produjo en un hostal de San Martín de Porres, es un hombre “astuto, frío y temerario”, según su perfil psicológico realizado por la Policía Nacional.

De acuerdo a los peritos del Departamento de Criminalística de la Policía, Perozo Borjas, conocido como ‘Guasón’, es una persona “carente de arrepentimiento, y con inadecuado manejo de sus impulsos, llegando a reaccionar con violencia”.

Además, según el perfil psicológico presentado por América Noticias, “proyecta resentimiento, hostilidad y crueldad. Es indolente e indiferente con ausencia de empatía e irrespeto por el dolor y sufrimiento del prójimo. Además, muestra ausencia de escrúpulos y poco respeto por la vida humana”.

“Es una persona sumamente peligrosa, es un peligro tenerlo suelto en nuestra sociedad. Estaba contando que le habían dicho que transportara hombres descuartizados y él se reía cuando nos decía eso. Esa incoherencia afectiva nos llamaba la atención”, dijo Carlos Carrión Mendoza, el perito psicólogo forense que evaluó a Alberto Perozo.

Sobre el móvil del doble crimen, ‘Guasón’ dijo: “Yo creo que a esos hombres los han picado por una plata de una droga. Creo que ellos se lo buscaron, la droga en Venezuela no es para jugar, no es caramelo ni nada de eso. Si me dan bolsitas yo tengo que entregar el dinero, pero ellos no entregaron todo el billete y eso en Venezuela se respeta”.

Carrión Mendoza indicó que el gusto de Alberto Perozo por los tatuajes refleja “un autoconcepto sobrevalorado, un narcicismo en él, quiere ser una figura atemorizante para el resto de la población”.

Asimismo, evaluó los antecedentes familiares de ‘Guasón’. “Tiene carencias afectivas con una relación bastante tirante, violenta y de mucho rencor hacia su padre, todo esto ha ido moldeando su personalidad”, señaló.

Alberto Perozo ingresó por primera vez al Perú hace seis años. Se conoce que tiene dos hijos y registra antecedentes por robo en su país.

El lunes 9 de setiembre se hallaron en diversos puntos de San Martín de Porres y del Rímac los restos desmembrados del peruano Jafet Torrico y del venezolano Rubén Matamoros. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Abraham Alberto Perozo Borjas y Angelbert Alejandro Díaz Colina, ciudadanos venezolanos implicados en el crimen.