Detienen a venezolana que vendía celulares robados por internet (VIDEO)

La Policía Nacional detuvo a Ivana Gallegos Villegas (21), una joven de nacionalidad venezolana que se dedicaba a vender celulares robados a través de las redes sociales. La denuncia de una escolar permitió dar con su captura.

Según contó la agraviada a América Noticias, la extranjera le vendió un teléfono a S/500 que días después se bloqueó.

“Yo intento comunicarme con la señorita por los mismos medios que ya me había comunicado antes y me doy con la sorpresa que me había bloqueado de Facebook y el número que me había dado estaba suspendido. Es entonces que acudo a la policía para hacer la denuncia", detalló.

Tras un arduo seguimiento, agentes de la División de Inteligencia de la Región Policial Lima lograron intervenir a Ivana Gallegos en los exteriores de un centro comercial en el distrito de Independencia. Entre sus pertenencias se encontraron tres celulares de dudosa procedencia.

El citado medio informó que la detenida pertenecería a la banda criminal “Los cibérneticos del Norte", dedicados a la venta de celulares en redes sociales.

Por su parte, el General PNP Mario Arata, jefe de la Región, hizo un llamado a la ciudadanía de denunciar este tipo de casos que se han vuelto recurrentes en las redes sociales.