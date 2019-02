Detienen a sujeto acusado de violar a mujeres extranjeras en San Miguel

Síguenos en Facebook

Luego de supuestamente haber cometido un delito, un hombre de 33 años fue detenido en San Miguel tras ser acusado de abusar sexualmente de ciudadanas extranjeras.

Según Canal N, el sujeto captaba con engaños a sus víctimas a través del Facebook, mediante esa red social ofrecía trabajo como niñera.

"Buenas tardes se busca persona de preferencia mujer para el cuidado de dos niños. Educada horario a acordar, Lima-San Miguel", escribía el hombre quien se había cambiado de identidad para cometer sus fechorías.

El sujeto se hacía llamar Nicolás López o Gianfranco Sanz y decía que trabajaba en un conocido banco.

El testimonio

Según una de las agredidas, el sujeto la llevó a su departamento ubicada en una residencial de la cuadra 7 del jirón General de San Martín en ese distrito.

"Me revisó todos mis documentos. Me dijo que si postulo es porque tiene dos hijos (...). Le dije que quería salir de ahí. Me dijo que era por las buenas o por las malas porque tenía un cuchillo y una pistola", mencionó.

En otro momento, la víctima relató que pudo salir del departamento luego de convencerlo y este la dejó en los exteriores de un centro comercial de la avenida La Marina.

Los miembros de la Policía Nacional lograron detener al sujeto en momentos que salía con otra mujer a quien también habría violado.