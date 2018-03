Día de la Mujer: ¿se debe celebrar o conmemorar esta fecha?

Síguenos en Facebook y YouTube

En el Día Internacional de la Mujer, muchas féminas han recibido un "¡Felíz Día!" de parte de sus familiares, amistades o colegas. Sin embargo, en las redes sociales se ha formado un debate sobre si esta es una fecha para celebrar con rosas, chocolates, productos de belleza o otro de tipo de obsequios materiales.

Tras revelarse que las cifras contra la violencia física, psicológica y sexual hacia la mujer aumentaron del 2016 al 2017 en más de 20 mil víctimas, según el Ministerio de la Mujer, las reflexiones en las redes sociales empezaron temprano.

Al respecto, Brenda Álvarez, coordinadora del área legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), asegura que en el Día de la Mujer no se deben celebrar estereotipos, sino celebrar lo que se ha ganado hasta el momento en tema de derechos para las mujeres.

"Hay saludos y saludos. He visto muchos saludos por el Día de la Mujer por su fragilidad, porque son la fuente de vida, etc, etc. El día de hoy no se celebra o se conmemora ese tipo de estereotipos sobre las mujeres, que nos hacen daño, pero sí tenemos que celebrar por lo que hemos logrado, por muchos derechos que antes no teníamos. Creo que ese día es para seguir llenándonos de mucha fuerza para seguir combatiendo la desigualdad que existe en nuestro país y en el mundo en general porque la situación de opresión y de discriminación es real", explicó Brenda Álvarez.

Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), mencionó que en esta fecha no se celebra, y lo que se debe hacer es conmemorar a aquellas mujeres que lucharon por sus derechos.

"Nosotros conmemoramos, no celebramos, no tenemos nada que celebrar, y más aún en nuestro país porque vamos retrocediendo en temas de derechos de las mujeres. Lo que sí hacemos es que renovamos nuestros compromisos, recordamos las luchas de las mujeres indígenas y del mundo por los derechos que hemos ganado a lo largo de este año y seguir ganando y que se ejerzan estos derechos", cuenta Ketty Marcelo.