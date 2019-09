Dos hombres que bebían licor en un parque son asesinados a balazos en San Martín de Porres (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Dos hombres, identificados como Laureano Richard Ramírez López y Wilmer Neyra Huamán, que bebían licor fueron asesinados a balazos en el parque El Pinocho, paradero Las Vaquitas, distrito de San Martín de Porres.

Según una testigo, cuatro personas estaban libando en la madrugada de hoy, luego dos se retiran. De pronto, apareció un vehículo y bajaron presuntos sicarios para disparar a quemarropa contra Ramírez López y Neyra Huamán.

"Las personas que les dispararon se fueron corriendo y subieron por un auto. El vehículo estaba estacionado al frente. Habrán sido unas cuatro personas que estaban tomando, los dos se fueron por allá y los que le dispararon vinieron por otro lado. No los conozco, siempre toman, pero no seguido. No sabría decirle (si son venezolanos o peruanos)", expresó una vecina.

Al lugar llegaron peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que no descartan que el asesinato haya sido por un presunto ajuste de cuentas.