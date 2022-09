El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó hoy que, los jóvenes con mayoría de edad, incluidos quienes cumplan 18 años el mismo domingo 2 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, podrán acudir a votar con el DNI azul, si es que ya lo tienen, o podrán hacerlo también con el DNI amarillo. De esta manera, este grupo poblacional podrá elegir a sus representantes políticos para los próximo cuatro años.

La medida se oficializó a través de la Resolución Jefatural 000161-2022/JNAC/Reniec, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Ante la publicación de esta resolución, el día de los comicios podrá el DNI amarillo utilizarse como medio de identificación, correspondiente a los menores de edad, si su portador ya es mayor de edad, pero no ha cumplido con cambiar dicho documento por el azul o electrónico que el Reniec entrega a partir de los 17 años.

Si bien el Padrón Electoral se cerró el 2 de octubre del 2021, este contempló a los ciudadanos que cumplían 18 años hasta el día de las votaciones, agregó el Reniec.

“Hemos encontrado que, si bien son 578 mil jóvenes que están cumpliendo 18 años hasta el día de las Elecciones, aun tenemos 140 mil de ellos tienen el DNI amarillo. Queremos darles todas las facilidades para que tengan la tranquilidad de que puedan votar este 2 de octubre”, señaló Carmen Velarde, jefe Nacional del Reniec, para Canal N.

El Reniec recordó que, el DNI es el único documento válido para el ejercicio del derecho al sufragio y que su vigencia es de ocho años; sin embargo, con el fin de no limitar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales previstos para el domingo 2 de octubre, el organismo registral también dispuso la prórroga de la vigencia de los DNI caducos o que estén por caducar de los ciudadanos obligados a sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

La resolución del Reniec precisa que la prórroga del DNI vencido o por caducar y el uso del DNI amarillo sólo surtirá efectos para el ejercicio del derecho constitucional de sufragio.

Agencias del Reniec amplían horario de atención

La institución recordó que, a fin de facilitar a los ciudadanos el recojo de su DNI, el Reniec ha dispuesto horarios de atención extendidos para este sábado 24 de septiembre, de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.; el 1 de octubre de 8:14 a.m. a 4:15 p.m.; y el domingo 2 de octubre, día de la fiesta electoral, de 7:45 a.m. a 4:45 p.m. para los usuarios que realizaron trámites de manera presencial o virtual.

