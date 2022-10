La mesa de sufragio N° 044720 del Colegio Parroquial “Reina de la Paz”, ubicada en San Isidro, fue instalada con tres voluntarios para que los electores puedan participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Según RPP Noticias, las tres mujeres identificadas como Aida, Yesenia y Lorela, quienes aceptaron ser voluntarias contaron que un miembro de mesa suplente llegó al lugar temprano, pero que huyó de su responsabilidad aduciendo que “iba a ir al baño”, por lo que, nunca regresó para cumplir con su deber en esta jornada electoral.

“Llegué a las nueve de la mañana y recién pasadas las once ya fue instalada la mesa de votación. A la hora que llegué solo una persona estaba sentada en la mesa”, contó un elector que forma su cola.

Como se sabe, la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 o 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

El candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, eligió el distrito del Rímac para iniciar su mañana de elecciones.