El embajador peruano, Luis Quesada, indicó que ya se ha firmado el acuerdo para el traslado del primer lote de vacunas de Sinopharm al Perú y se mostró optimista en que nuestro país podrá recibir tres cuartas partes del total de vacunas (38 millones de dosis), antes de que termine el primer semestre. Esto equivaldría a 28.5 millones antes del mes de julio.

“Estamos trabajando muy intensamente, la fecha de la llegada de la vacuna no la tenemos definida porque Sinopharm aumentará su capacidad de producción en el mes de abril. Antes de que acabe el semestre, esperemos haber recibido tres cuartas partes del total. Estamos en negociaciones, todavía no ha terminado está negociación por lo que no se puede asegurar. Esto tienes muchos detalles, hay legalizaciones que piden de dos países. Pero soy optimista, estamos ayudando a Sinopharm con los ensayos clínicos estamos contribuyendo con 12 mil voluntarios, tratamos de que haya una preferencia por ello”, expresó a RPP.

En esa línea informó que están buscando organizar reuniones entre instituciones regulatorias de ambos países a fin de acelerar el proceso de llegada, pues sostuvo que se requieren aún de una serie de permisos para que las dosis puedan abandonar el país asiático.

“Hay que entender que hay marcos regulatorios que deben ser terminados, estamos acelerando estos tramites para que el primer lote pueda llegar a fines de este mes al Perú. Hay instancias que hay que terminar. Ya se han iniciado los tramites de la logística de la vacuna”, sostuvo.

“Falta el permiso de traslado del ministerio de Comercio de China y por nuestro lado también necesitamos permisos de nuestros entes reguladores. En estos momentos estamos tratando de que haga una reunión virtual con las agencias para acelerar ambos procesos”, agregó.

Con relación a los avances de la vacunación en China, Quesada sostuvo que las dosis se vienen aplicando a personal que cumple labores esenciales y que la campaña de inoculación masiva está prevista para el 12 de febrero.

El embajador explicó también que la vacuna de Sinopharm es segura, pues el laboratorio cuenta con gran prestigio internacional y ha mostrado ser efectiva en ensayos clínicos internacionales.

