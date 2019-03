Embarazada es brutalmente golpeada por su pareja tras pedirle dinero para el uniforme de su hija

Síguenos en Facebook

Una mujer embarazada de cinco meses fue brutalmente golpeada por su pareja identificada como Jairo Gómez Yangali (20), tras pedirle dinero para el uniforme de la hija de ambos. Este hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho.

"Por solamente reclamar me comenzó a golpear con puñetes en la cara y en mi vientre que estoy gestando", narró la madre a la Policía.

La fémina fue rescatada por agentes policiales del escuadrón de emergencia Este 1, que estaban patrullando por la zona y escucharon los gritos de ayuda.

"Al notar la presencia de la Policía quiso darse a la fuga, reduciéndolo en el lugar. Asimismo, se encontraba también la persona maltratada, agredida, por esta persona que es su conviviente", manifestó un efectivo policial a Canal N.

Cuando la mujer gestante llegó a la comisaría rompió en llanto y dijo estar cansada por todos los abusos de Jairo Gómez Yangali. "Ya me cansé de todo. Sí (estoy asustada)", sostuvo.

En su defensa, el sujeto dijo que se defendió. "Acá me arañó, he tratado de defenderme, jefe. (...) Yo tampoco me voy a dejar, pues, jefe", indicó.

La víctima fue conducida a un centro médico para ser atendida de emergencia, mientras que el atacante fue llevado a la comisaría. La Policía ya se encuentra realizando las investigaciones del caso y depende del Ministerio Público formalizar la denuncia penal.