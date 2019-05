¿Emprendimiento o empoderamiento de la mujer? el grave error de la Municipalidad de Lima en sus talleres

Síguenos en Facebook

Ayer, en horas de la tarde la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó una serie de talleres titulado "Empoderamiento Mujer", para que quienes se inscriban puedan desarrollar "habilidades artísticas y gastronómicas" según explicaba dicho anuncio.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los tipos de talleres que se ofrecían. "Taller de repostería 'Torta para papá', taller de bisutería, taller de tejido, taller de decoración de fiestas, taller de cajas y envolturas de regalos, y taller de chocolatería 'Festival de bombones'.

Sobre esto, decenas de usuarios tomaron esto como una confusión de términos respecto a "emprendimiento" con "empoderamiento".

Diario Correo se comunicó con dicha Gerencia y explicaron que dichos talleres no son exclusivamente para mujeres, sino que son libres para el público, no obstante la mayoría que se inscribe son féminas. Asimismo que en dichas capacitaciones se les brinda asesoramiento sobre emprendimiento, cómo uno puede hacer su propia empresa, igualdad de oportunidades y que no solo dan ese tipo de talleres, sino que están próximos a lanzar otro tipo de capacitaciones.

Minutos más tarde de nuestra llamada, desde la Facebook de Mujer Lima, se publicó una nueva publicación esta vez sin la frase "Empoderamiento Mujer", sino como "Talleres", además de algunas modificaciones.

Asimismo, a través de un comentario en dicha publicación expusieron lo siguiente: