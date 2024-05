Desde su cautiverio, la empresaria secuestrada en Los Olivos envió un desgarrador audio a su familia pidiendo el pago del rescate. América Noticias obtuvo este mensaje, que la Policía analiza y que pertenecería a Jackeline Janina Salazar Flores, de 32 años.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile a/que no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le escuchó decir a Jackeline Salazar.

La empresaria no solo implora que se pague su rescate, sino que también pide que un efectivo policial, cuyo nombre se mantiene en reserva, no participe en las negociaciones para su liberación.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor. Por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando”, dijo la empresaria.

Luego continuó con: “por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”.

